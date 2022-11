Fernanda Lessa ho ricominciato a bere di nuovo alcol dopo 4 anni di sobrietà

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 28 novembre 2022)“Le Iene Inside” dove la puntata era interamente dedicata alle dipendenze e,aver raccontato la sua esperienza per sconfiggere droga e, alla fine confessa come una tragedia privata l’abbia portata adioltre 4da sobria. “E’ successo il 5 novembre”. La brasiliana in tv prima racconta