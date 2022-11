Farmaceutica | Urso | “Italia seconda solo alla Svizzera per fatturato Settore strategico da valorizzare”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un’eccellenzana. “Come ministro delle Imprese e del Made in Italy sono consapevole che voi siete unda tutelare e. Siete infatti in grado di generare reddito, lavoro e innovazione: tre fattori indispensabili ad avviarci verso sentieri di crescita sostenuta a beneficio di un interesse nazionale che regala ampi ritorni in termini di economia, equilibrio sociale e salute”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in un messaggio inviato in occasione della presentazione dello studio ‘Ilfarmaceutico e biomedicale nel Lazio: attrattività dell’ecosistema e prospettive di sviluppo’. A realizzarlo realizzato da Unindustria e dal centro di ricerca Luiss School of European Political Economy, con il contributo della Camera di Commercio Frosinone ...