Fagioli fa tremare il mercato bianconero | carte false per averlo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nicolòè una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione e il suo talento sono sempre più evidenti anche nel mondo. Dopo le prime partite di campionato sembrava davvero impossibile per Nicolòriuscire a trovare spazio con Massimiliano Allegri, ma alla fine il tecnico toscano ha capito che il ragazzo ex Cremonese può essere davvero un elemento fondamentale per bianconeri. La sua classe e il suo talento ormai però sono davvero sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che anche a Torino ha saputo evidenziare tutto ciò che di buono aveva fatto vedere prima nel settore giovanile e poi con la squadra lombarda. Questo però ha portato diverse grandi squadre del calcio internazionale a puntare gli occhi in maniera sempre più evidente sul ragazzo, con una nobile di Germania che sembra essere intenzionata a effettuare un’offerta davvero ...