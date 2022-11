Eutanasia | morto in Svizzera | pm Milano indaga ancora Cappato per aiuto al suicidio

(Di lunedì 28 novembre 2022), 28 nov. (Adnkronos) - Marco, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, èto peraldopo che sabato si è auto denunciato per aver accompagnato un 82enne, affetto da una grave forma di Parkinson e non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, a morire in. L'inchiesta è sempre coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio che, lo scorso agosto, hannoto(indagineaperta) per lo stesso reato per aver accompagnato una malata terminale di cancro a morire in un clinica

Romano ègiovedì, lontano da casa, dopo un faticoso e lungo viaggio a bordo di un'autovettura speciale per il trasporto dei disabili, dove il tesoriere dell'associazione Coscioni ha potuto ...Marco Cappato , tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ha varcato la soglia della caserma di via Fosse Ardeatine a Milano per denunciarsi dopo aver accompagnato in Svizzera il signor Romano , ...Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è indagato per aiuto al suicidio dopo che sabato si è auto denunciato per aver accompagnato un ...L'attivista dai carabinieri dopo il viaggio in Svizzera per far morire un 82enne malato di Parkinson Usa toni pesanti, Marco Cappato, per descrivere la condizione di tutte quelle persone che in Italia ...