Europei di Taekwondo | l’Italia dei Cadetti festeggia 8 medaglie

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un Europeodiricco di soddisfazioni per la spedizione azzurra a Malta con ben 8di cui due ori, un argento e cinque bronzi. Nella prima giornata di gare a conquistare la medaglia più ambita è Adele Del Vecchio nella categoria -44kg con Anthea Mangione che sfiora la finale e chiude con un eccezionale bronzo nella -55kg. Nella seconda giornata è subito bis con l’oro di Diego Senesi nella -33kg, dopo una finale spettacolare, ed il terzo posto di Emanuele Maturo nella categoria -61kg. Nel terzo giorno di competizioni arrivano due finali sfiorate con Virginia Lampis e Anna Fossaceca che conquistano entrambe la medaglia di bronzo rispettivamente nella -33kg e nella -47kg. L’ultima giornata dei Campionatidi Malta non poteva avere epilogo migliore. Dopo tutti i ...

Due ori, un argento e cinque bronzi, questo il bottino azzurro agliCadetti diche si sono tenuti a Malta. Nella prima giornata di gare a conquistare la medaglia più ambita è Adele Del Vecchio nella categoria - 44kg con Anthea Mangione che sfiora la ...La Valletta. Le genovesi Anna Fossaceca e Virginia Lampis hanno conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al Campionato europeo Under 15 che si è svolto dal 25 al 27 novembre a La Valletta, Malta.Un europeo cadetti di taekwondo ricco di soddisfazioni per la spedizione azzurra a Malta con ben 8 medaglie di cui due ori, un argento e cinque bronzi. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...