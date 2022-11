Esenzione Tarip a Cerveteri | stanziati 15mila euro

(Di lunedì 28 novembre 2022)– Pubblicata sul sito internet del Comune dila modulistica per usufruire delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Hanno diritto a presentare domanda quei nuclei familiari aventi un indicatore Isee pari o inferiore a 7milae che siano residenti all’interno dell’immobile per il quale viene presentata la domanda. Per effettuare la domanda è obbligatorio utilizzare il modello disponibile sul sito dell’Ente. Scadenza dei termini di presentazione, le ore 12:00 di lunedì 16 dicembre, allegando copia del documento di identità, modello Isee valido per l’anno corrente e copia della prima pagina della bollettariportante i dati dell’intestatario e l’importo della tariffa. Le domande, complete di tutti gli allegati, possono essere inviate in via digitale tramite PEC all’indirizzo di posta ...

Civonline

a Cerveteri: stanziati 15mila Euro - Pubblicata sul sito internet del Comune di Cerveteri la modulistica per usufruire delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Hanno diritto a ...a Cerveteri: stanziati 15mila Euro - Pubblicata sul sito internet del Comune di Cerveteri la modulistica per usufruire delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Hanno diritto a ... Esenzione Tarip: stanziati 15mila euro – Civonline.it C'è tempo fino al 30 novembre prossimo per inviare la richiesta di accesso alle agevolazioni per la Tari previste dal Comune di Aosta per i nuclei familiari residenti con redditi bassi. In particolare ...Possono ottenere agevolazioni nella forma della totale esenzione o della riduzione i proprietari di utenze domestiche regolarmente iscritti nel ruolo TARI, residenti a Ruvo di Puglia nell’immobile per ...