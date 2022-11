Ergastolo ostativo | Forza Italia tenta il blitz sul decreto | emendamento anti-Spazzacorrotti per favorire le scarcerazioni dei colletti bianchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Col pretesto di evitare la scarcerazione dei boss mafiosi, nel centrodestra c’è chi vuolquella dei. Smantellando da un giorno all’altro le restrizioni introdotte dalla legge, voluta dall’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante il primo governo Conte e in seguito promossa dalla Commissione europea. L’occasione – comecipato dal Fatto Quotidiano – è la conversione in legge del primodel governo Meloni, ribattezzato “-rave” per la discussa norma contro i raduni illegali. Che però contiene anche misure in tema di Covid e soprattutto la riforma dell’, approvata in extremis per evitare che la Corte costituzionale dichiarasse illegittime le norme ...