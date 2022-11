“Era un condono” Così Giletti ha inchiodato Conte

... dove c'la possibilità di strappare la Lombardia alla destra appoggiando una candidatura ... Uno degli scontri più duri con Conte lei lo ebbe nel 2018, proprio sulper Ischia. 'Intanto mi ...'Ma che sì, lui con quella norma nonproprio d'accordo'. La norma è queledilizio, nascosto in una legge che si occupava di altro ma in fondo del suo contrario (il disastro di Genova e la ...Per il leghista che fece tappezzare la Campania con i suoi manifesti elettorali in cui lo slogan era "Condono edilizio subito! vota Nappi", è mancata la manutenzione degli "alvei con le omega ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...