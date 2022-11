Emma Marrone | la confessione sul dramma che sta vivendo | “Cambiato tutto all’improvviso”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha vissuto con grande dolore la perdita del padre, Rosario, deceduto qualche settimana fa a causa di una lunga malattia. In una lunga e sofferta intervista, la cantante ripercorre questo difficile periodo che l’ha vista cambiare nel profondo e le ha fatto provare un grandissimo dolore: “Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche è come se si resettassequello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambiae lo sto capendo. Sono appena nata. Dopo la morte di mio padre è come se fossi nata di nuovo nel senso che quando ti succedono cose tragiche ...