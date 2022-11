Emily Blunt sul perché solo alle donne si chiede dove sono i figli quando lavorano

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 28 novembre 2022) In un’intervista a Porter,ha parlato delle disparità di genere che deve affrontare nell’industria dell’intrattenimento. Purtroppo, non sorprende che nel 2022 queste siano, anche sul posto di lavoro, ancora molto reali e scoraggianti. E non sorprende nemmeno che coinvolgano anche le mamme vip, specialmentesi parla di dividersi tra il ruolo di genitore e la carriera, le ambizioni. L’attrice britannica ha notato come,madri che, spesso vengano recriminate le proprie decisioni – fatto che di conseguenza può portare lestesse a mettere in discussione il loro comportamento – mentre, agli uomini, questo semplicemente non accada. Anche tra lei e suo marito, il regista John Krasinski, sarebbero presenti queste dinamiche. “È interessante che le ...