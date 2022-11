Elon Musk contro Apple | «Perché ha bloccato la pubblicità su Twitter?» Poi diffonde fake news sulla Cnn e irride l’emittente

... CNBC Twitter ownerclaimed on Monday in a series of tweets that Applehad threatened to remove the Twitter app from the App Store as part of its app review moderation process."Apple has ...Ricordate la questione dello smartphone diUna ipotesi paventata dallo stesso miliardario nel caso in cui Apple e Google avessero posto qualche paletto a Twitter nei relativi store. Ecco, la questione potrebbe essere più viva che ...Per scatenare il conflitto è bastato un tweet firmato dall’uomo più ricco del mondo: “Apple ha minacciato di escludere Twitter dal suo App ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...