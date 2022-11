Educazione sessuale a scuola | Italia ultima in Europa | gli studenti cercano notizie su internet

(Di lunedì 28 novembre 2022) "Il paradigma è cambiato: avere accesso aalle conoscenze utili in tema die affettiva non è più una ‘concessione’ opinabile, ma un diritto vero e proprio degli: basta leggere le linee guida più aggiornate dell’OMS e dell’Unesco per rendersene conto, ma se non bastasse c’è a rincalzo l’Obiettivo 3 dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che chiede di 'garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitariae riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare'". L'articolo .

