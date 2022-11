Eccellenza | insulti razzisti contro giocatore del Campobasso

(Di lunedì 28 novembre 2022)ildelAxel Traorè durante il match del campionatoil Real Guglionesi. A denunciarlo sono stati i due club attraverso una nota ufficiale: “Al 41esimo minuto del secondo tempo, della partita tra le due compagini, al momento della sostituzione delAxel Traorè, dalla tribuna si sono levate chiare grida razziste nei confronti del. Le stesse urla sono state registrate nitidamente dalla tv che si occupava di trasmettere le partite in diretta. I due club e le loro tifoserie, da sempre impegnate nella lottaogni forma di discriminazione, stigmatizzano quanto accaduto e prendono fermamente posizioneil razzismo in ...

