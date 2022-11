“E’ incinta” | il dettaglio non lascia dubbi | “Si allarga la Royal Family…”

Tuttosport

che potrebbe definitivamente far scoppiare la coppia. E che rappresenterebbe l'ennesimo ... ma prima vogliono "ri - sposarsi" L'amante di lui èNon solo il tradimento di lei. A far ...... la moglie di Pogba è. Il post è stato poi cancellato da Zulay ma i tanti follower hanno trovato comunque il tempo di notare il '' della foto e di lasciare numerosissimi messaggi di ... Pogba da Lenny Kravitz, ma il dettaglio è un altro: Zulay è incinta! Dopo aver annunciato la gravidanza, l'influencer è sempre più spesso circondata da paparazzi e curiosi alla ricerca dello scatto perfetto e intenzionati a raccontare ogni dettaglio della ... brutti ...La figlia di Michelle Hunziker ormai non nasconde più le sue dolci forme. Anche perché sono sempre più evidenti. Così come gli indizi che indicano che sua madre è tornata con Tomaso Trussardi. E anche ...