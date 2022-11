Due episodi speciali de I Misteri di Murdoch alle prese con Thomas Edison | trame episodi 28 novembre su Giallo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Idiva in onda stasera, lunedì 28, sucon due. La serie canadese è trasmessa dal 2008, ed è ambientata a Toronto sul finire del XIX secolo. Glisono tratti dai romanzi gialli di Maureen Jennings. Nel corso della serie i personaggi hanno a che fare con crimini di tutti i tipi: assassini, morti accidentali o presunte tali, suicidi mascherati da omicidi, spiritismo, rapine in banca, furti, delitti in stanze chiuse, creazioni scientifiche a volte poco credibili, a volte reali (o quantomeno realistiche). Spesso i protagonisti si incontrano con figure storiche realmente esistite nell’età vittoriana e nel primo Novecento. Di seguito le anticipazioni. Si parte con ...