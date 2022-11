Dubbio amletico | dopo quanti giorni dal concepimento possiamo sapere se siamo veramente incinta?

(Di lunedì 28 novembre 2022) foto: getty Istantanea: sguardo fisso, mani che tremano e test di gravidanza tra le dita. Le emozioni viaggiano. Che tu desideri una gravidanza o meno. A seconda dei casi e delle circostanze, può essere il più entusiasmante o più spiazzante ricordo della nostra vita. Sarà capitato a (quasi) tutte, almeno una volta nella vita, in caso di un ritardo, di chiedersi: quando fare il test di gravidanza? Dovrò ancora aspettare?! È il caso di fare un po’ di ordine: consulta la nostra mini guida sul test di gravidanza per tutte le risposte alle tue domande. foto: getty Test di gravidanza: come funziona Prendiamola larga: tutti i test di gravidanza funzionano in base a uno stesso principio. Stabiliscono la presenza o meno nel sangue o nelle urine della beta-hCG, una frazione della gonadotropina corionica, il cosiddetto ormone della ...

