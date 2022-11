Downstate | la vergognosa opera teatrale che riabilita pedofili

Leggi su lucascialo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un’da tre soldi, per dirla alla Bertolt Brecht. E non per la interpretazione degli attori, che stando alle recensioni sembra anche essere valida. Quanto per la sceneggiatura e il messaggio che lancia. Parliamo di, commedia scritta da Bruce Norris in scena al teatro Playwright Horizons di New York fino al 22 dicembre. Certo, L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.