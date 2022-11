Dopo un' estate torrida | una pioggia come non si vedeva da 20 anni è caduta su un terreno dominato dall' abuso edilizio La frana di Ischia | 8 vittime certe | 4 dispersi | è solo l' ultimo disastro di una serie Nei primi dieci mesi del 2022 gli eventi climatici estremi sono aumentati in Italia del 27% E le misure per fronteggiarli non sono state messe in atto Anzi

Ambimed Group

... Ortigia (Siracusa), le Cinque Terre, Livorno) ci saranno anche 2 sfide in terra straniera:le ...seconda isola più grande delle Canarie della Spagna - nonché la più antica tra loro - è...Non c'è da stupirsi se i nerazzurri hanno colto al volo l'occasione Acerbi per fornire al tecnico un'alternativa al centro della difesa a tre ,l'addio di Ranocchia in. De Vrij non è ... Le infezioni tropicali in Italia: i risultati dopo l'estate 2022 Morto Giuseppe Paternò, il pensionato che si era iscritto all’Università di Palermo a 94 anni, diventando lo studente più anziano d’Italia ...Continua la ridda di nomi attorno al mercato dell'Inter, particolarmente per quel che riguarda il settore esterni. Tuttosport torna oggi sull'interesse dei ...