Dopo l' Italia | il Canada fa fuori pure l' Australia | Coppa Davis | primo storico trionfo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilvince la sua primabattendo, in finale a Malaga, l'. Ilincontro ha visto protagonista Denis Shapovalov che ha battuto Kokkinatis, mentre a portare il punto della vittoria è stato il numero sei al mondo Felix Auger Aliassime che ha strapazzato Alex De Minaur. Il, ripescato in seguito all'esclusione della Russia, ha così guadagnato per la prima volta l'insalatiera. Grandi festeggiamenti in campo per lorisultato.

