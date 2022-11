Domani c' è Iran-Usa | tensioni | dispetti e polemiche

Leggi su agi

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Vigilia al veleno per-Stati Uniti, la partita dei mondiali in programma martedì sera alle 20 che potrebbe qualificare una delle due nazionali agli ottavi. La grande rivalità politica che da oltre 40 anni divide la Repubblica islamica dalla super potenza che il regime degli Ayatollah chiama il Grande Satana ha alimentato un clima teso, anche per il sostegno di Washington alla rivolta in corso inda metà settembre. Ad aprire le ostilità è stata la Federcalcio degli Stati Uniti che a 48 ore dalla partita sui propri canali social ha mostrato la bandiera dell'senza l'emblema formato da quattro curve con una spada in mezzo della Repubblica islamica, spiegando di aver voluto manifestare così "sostegno alle donne inche lottano per i diritti umani fondamentali" con le manifestazioni seguite alla ...