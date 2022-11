Diretta Mondiali 2022 | Brasile - Svizzera 1 - 0 Il Portogallo batte l' Uruguay 2 - 0

LUSAIL (QATAR) - Segna CR7, anzi no, alla fine è doppietta di Bruno Fernandes. La Fifa ha corretto il tiro e assegnato al centrocampista dello United la paternità del primo gol, togliendola a ...I verdeoro e la squadra di Ronaldo agli ottavi. Camerun - Serbia 3 - 3 e Corea del Sud - Ghana 2 - 3. Sorpresa di giornata: escluso il portiere del Camerun (e dell'Inter) Andrè ...Il Portogallo si è qualificato con un turno d'anticipo per la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di Qatar 2022. Decisivo il 2-0 ai danni dell'Uruguay che ha retto un tempo prima di arrendersi a ...Diretta Mondiali 2022, alle 11 Camerun-Serbia. Oggi in campo anche Brasile e Portogallo Spazio ai gruppi G e H. Alle 14 c'è Corea del Sud-Ghana, alle 17 Brasile-Svizzera, chiude alle 20… Leggi ...