Dipendenti e amministratori PA | le 5 responsabilità giuridiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Chiunque eserciti funzioni di natura pubblica – tra questidella PA – può incorrere, nell’esercizio di queste funzioni, in 5 tipi di, tra loro non incompatibili o alternative. Una condotta illecita infatti può riguardare una o più di queste:civile (se il responsabile arreca danni patrimonialmente valutabili a terzi);penale (se realizza una fattispecie di reato);amministrativa (se arreca un danno erariale alla P.A.);disciplinare (se viola, nell’ambito del rapporto con la P.A. datrice di lavoro, obblighi previsti dal CCNL, dalla legge o dal Codice di comportamento);dirigenziale (per il solo personale dirigenziale che non ...

