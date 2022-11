Diodato | nuovo tour nei club nella primavera 2023 | le date

(Di lunedì 28 novembre 2022)– Credit Mattia ZoppellaroROMA –ha annunciato ledi unche lo vedrà protagonista neiitaliani ed europei durante la. Si partirà il 15 aprile dall’Hall di Padova, per poi proseguire il 20 aprile all’Alcatraz di Milano, il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino, il 27 aprile all’Estragon di Bologna e il 29 aprile all’Atlantico di Roma. Ci si sposterà poi all’estero dall’11 maggio con un concerto al Clamores di Madrid, seguìto il 18 maggio dal Maschinenhaus di Berlino, il 20 maggio dal Café de la Danse di Parigi, il 26 maggio dal Bitterzoet di Amsterdam e il 27 maggio dal Palàc Akropolis di Praga. Prevendite aperte da oggi per leitaliane e dal 30 novembre per quelle ...

...torna live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, che lo porteranno nei più ... In radio e digitale, intanto, suona ilsingolo Se mi vuoi (Carosello Records) dalla colonna ...pubblica 'Se mi vuoi',inedito dalla colonna sonora di 'Diabolik - Ginko all'attacco!' Blanco, prima volta negli stadi a sorpresa: 4 luglio all'Olimpico di Roma e 20 luglio a Milano San ...Dopo essere rientrato dal tour oltre confine che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR ...Reduce dal tour in Europa e negli Stati Uniti, Diodato ha annunciato una nuova serie di concerti. La tournée in programma la primavera prossima vedrà il cantautore esibirsi nei club delle principali ...