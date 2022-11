Detenuti e lavoro | domani un convegno nel carcere di Secondigliano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato organizzato per martedì 29 novembre, a partire dalle ore 9:30, nella Casa circondariale di, ildal titolo “: buone prassi e criticità”, promosso dal Garante campano delle persone private della libertà personale, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla detenzione e il“Pasquale Mandato” di. L’evento, che si pone come una riflessione a più voci sulla delicata questione deline, più in generale, per le persone private della libertà personale, vedrà la partecipazione di un importante numero di relatori, che porteranno il racconto della loro esperienza di sperimentazioni di integrazione lavorativa in Campania. Racconteranno ...