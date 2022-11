Demme verso la permanenza | il Napoli lo considera parte del progetto

Tutto Napoli

Diego, centrocampista del Napoli di 31 anni e 170 centimetri di altezza, è il principale candidato per rinforzare la rosa del Valencia . Ne parlano gli spagnoli di Cadena Ser.Valencia Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie KK - Demme verso la permanenza: il Napoli proverà in ogni modo a convincerlo ForzAzzurri.net - Con tutta probabilità Diego Demme rimarrà a Napoli almeno fino alla fine della stagione Il Napoli non è disposto a cedere Diego Demme nel mercato ...Gennaro Gattuso torna alla carica: l'ex allenatore del Napoli tornerà a chiedere Diego Demme al Valencia, club che allena dalla scorsa estate, anche in questa sessione di mercato ...