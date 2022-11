Degrado e rifiuti in darsena | Coronas | “Una storia vista e rivista Ora basta Si diano delle spiegazioni”

ilmessaggero.it

Albate, in via Acquanera una situazione diabbandonati ovunque. La segnalazione, corredata da diverse foto, arriva direttamente da una residente nella strada ormai esasperata dalla situazione esistente da tempo ( per foto, ...... in via Villaggio Arghillà Nord, in quanto utilizzato per attività di deposito incontrollato di, tra i quali anche carcasse di autovetture abbandonate. Il fenomeno dele dell'... Roma, viale Manzoni sprofonda nel degrado fra rifiuti e senzatetto Albate, in via Acquanera una situazione di degrado. Rifiuti abbandonati ovunque. La segnalazione, corredata da diverse foto, arriva direttamente da una residente nella strada ormai esasperata dalla si ...Ilaria Capua sbotta sui social network per degrado e rifiuti di Roma. La scienziata e direttrice del centro One Health dell'Università ...