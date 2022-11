(Di lunedì 28 novembre 2022) Presentati 90 emendamenti per rivedere il, primo intervento normativo del governo Meloni che ha destato non poche polemiche. Di questi, 14 hanno la...

L'occasione - come anticipato nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano - è la conversione in legge del primodel governo Meloni, ribattezzato ' anti -' per la discussa norma contro i ...Queste alcune delle modifiche suggerite da FI nei 14 emendamenti presentati alanti -, ora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Tra le altre proposte, firmate dal capogruppo ... Decreto rave party, proposte di modifica: reato solo se ci sono 'musica' e 'spaccio' Presentati 90 emendamenti per rivedere il decreto Rave Party, primo intervento normativo del governo Meloni che ha destato non poche polemiche. Di questi, 14 hanno la firma del capogruppo di Forza Ita ...Devono partecipare più di 100 persone (non 50). Un emendamento modifica la 'Spazzacorrotti' prevedendo di cancellare i reati contro P.A dall'elenco di quelli senza benefici. (ANSA) ...