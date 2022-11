(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo Germania e Austria, l'Institut AllergoSan si fa promotore anche in Italia di un autorevole consesso internazionale dedicatoalla ricerca sul microbioma intestinale. La prima edizione dell'evento, ...

La neonata Associazione Italiana di Medicina Probiotica () si propone, inoltre, di incentivare la ricerca scientifica sul microbioma umano e sull'impiego di probiotici e prebiotici di rilevanza ... Debutta ItPROM, Associazione Italiana di Medicina Probiotica