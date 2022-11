Dazn | offerta straordinaria per il Black Friday | come ottenerla

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ultimo giorno per non perdere l’occasione di usufruire di 3 mesi di fruizione ad un prezzo davvero super scontato, eccoDopo ilè tempo del Cyber Monday, in collaborazione con Amazon è arrivata l’ultima incredibileper riportare a casa tanti degli abbonati che in questo periodo di stop al campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'Plus di 3 mesi a 79,90 euro è tornata adesso a disposizione su Amazon : nella giornata di ieri, sabato 26 novembre, c'era stato un mezzo black - out che ha impedito agli utenti di ...Prima di addentrarci nell'sulle Fire TV, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per ... tra gli altri, Prime Video , Netflix , YouTube , Infinity , Rai Play , Now , Disney+ e. Il ...Ultimo giorno per non perdere l'occasione di usufruire di 3 mesi di fruizione ad un prezzo davvero super scontato, ecco come ...Gli ultimi anni hanno dimostrato che l'unico modo per affrontare la pirateria nelle trasmissioni sportive in streaming è che ...