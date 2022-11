D’Aversa è il favorito per la panchina della Ternana

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laalla ricerca di un nuovo allenatore:la scelta preferita, poi Iachini. Sullo sfondo i nomi di Nesta e Aglietti Robertodovrebbe essere il prossimo tecnico. Il club umbro avrebbe individiuato nell’ex Parma e Sampdoria il successore di Lucarelli. Secondo Il Corriere dello Sport l’alternativa più credibile sarebbe Beppe Iachini con più indietro le ipotesi Aglietti e Nesta. Nessun dubbio invece per Tuttosport, che sottolinea come il ds umbro Luca Leone aveva già lavorato con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dell'Umbria

I pronostici vedonol'Ecuador anche se non è una partita ... Nel resto' Europa ricordiamo la Liga2 spagnola dove si va ...30 Lamezia Terme - Catania 14:30 Real- San Luca 14:30 ...... Lino Scarallo (Palazzo Petrucci - Napoli), Peppe(Il Buco ...tra il pioniere della viticoltura altoatesina Arciduca Giovanni'... con la nuova Buyer & Financial Area che hal'incontro ... Ternana, D'Aversa favorito per il dopo Lucarelli ma intanto Vanigli guida l'allenamento