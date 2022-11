Danimarca | Kjaer fermato da problema muscolare | il Milan trema

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ancora problemi fisici per Simon. Tornato in campo all’inizio di questa stagione dopo il brutto infortunio rimediato a Genova negli scorsi mesi, il difensore non è stato impiegato dal ct Hjulmand nella sfida tra la suae la Francia, terminata 2-1 per i transalpini. Come condal commissario tecnico danese, si tratta ancora di un fastidio: “Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia, sente ancora un fastidio”. Ilè quindi di nuovo in ansia per una delle colonne della formazione di Stefano Pioli. SportFace.