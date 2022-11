Dall’Italia 450 milioni di euro per armare l’Ucraina | il calcolo dell’Osservatorio Mil€x

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Alla vigilia di un nuovo dibattito parlamentare sul tema della vendita delle armi alda parte dell’Italia, l’Osservatoriosulle spese militari italiane ha stilato un rapporto nel quale stima in oltre 450dila cifra complessiva messa a bilancio dal nostro Paese per “l’invio di sistemi d’arma alimpegnata nel conflitto armato successivo all’invasione russa”. Nei prossimi due giorni alla Camera verrà sottoposta a tutti i deputati la mozione del Movimento 5 Stelle che vorrebbe impegnare il governo a “voler illustrare preventivamente alle Aule l’indirizzo politico da assumere in occasione di consessi di carattere internazionale riguardanti il conflitto Russia-Ucraina, compreso quello concernente l’eventuale invio di forniture militari”, oltre a spingere per l’ingresso ...