Dai modelli chunky alle décolletées | dagli stivali alti agli ankle boots fino alle sneakers

(Di lunedì 28 novembre 2022) È sempre un buon momento per indossare un paio di pantaloni eleganti. Ampi o diritti, fluidi o più strutturati, a vita alta o con le pinces. E anche la stagione fredda ci offre tantissime occasioni per indossarli. Dal lavorofeste di fine anno, dcene formali al tempo libero. Accostati a moni avvolgenti, camicia e blazer o a dolcevita stratificati sotto il cappotto. La buona riuscita del look però sta anche nella scelta degli accessori. Quali sono le scarpe adatte da abbinare a questo capo senza tempo durante l’inverno? Le possibilità sono più di quante si immagina. Le prime che vengono in mente sono lee gli stivaletti a tacco alto. Ma esistono altri abbinamenti meno consueti che regalano grandi soddisfazioni. Tutto sta nel capire quale mood si vuole dare ...