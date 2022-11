Dai gioielli alle scarpe | Coliac porta creatività e Made in Italy in mezzo mondo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Benvenuti al quinto appuntamento con Alessandro Wu . Irriverente, ironico, un po' surreale ed un po' inaspettato: è così che Martina Grasselli definisce il proprio brand. Chiamandolo con il nome della nonna, in onore delle donne della sua famiglia, Martina ha avviato nel 2009 il proprio brand, dopo aver conseguito la laurea presso la NABA e dopo diverse esperienza lavorative in grandi firme della moda internazionale, come Stella McCartney, Jean- Paul Gaultier e Christian Louboutin. La sua carriera incomincia come designer die di bigiotteria, per poi decidere di rivolgere il proprio sguardo ed il proprio sulle, realizzando delle collezioni audaci, innovative e ironiche, in grado di talento l'unicità e ladi chi le indossa . Martina è l'esempio di come la...

