Da ZERO a 100 L’impresa di Ieri | Oggi | Domani

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 28 novembre 2022) GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA BRESCIA: venerdì 2 dicembre l’Assemblea Annuale Tra gli ospiti Claudio Ran, Pasquale Gravina, Giuseppe Pasini, Gabriella Pasotti, Giampaolo Dallara, Irina Mella Burlacu, Vittoria Zanetti, Camilla Colucci e Francesco Franceschetti. L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre alle ore 17.00, nella Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia). Anna Tripoli (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia): “Il fare impresa è nel Dna del nostro Paese e tramandare questa capacità diventa il fattore chiave del futuro: ne parleremo con un’importante platea di ospiti” Brescia, 28 novembre 2022 – È in programma venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 17.00 (con accredito alle 16.30) nella Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia) l’Assemblea annuale dei Giovani Imprenditori di Confindustria ...