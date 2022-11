Cristiano Ronaldo | l’offerta clamorosa arrivata al campione del Portogallo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dove giocheràdopo i Mondiali Qatar 2022? Per la prima volta nella sua carriera ildelè svincolato e in cerca di un club. Ricerca che potrebbe durare poco data laofferta ricevuta dall’Al Nassr, squadra saudita. Un’offerta senza precedenti. Secondo il The Sun, infatti, asarebbe stato offerto un contratto di tre anni a 1,4 milioni di euro ogni settimana, in pratica 72,8 milioni l’anno per tre anni: totale 218,4 milioni di euro. La follia economica si può comprendere ulteriormente facendo dei semplici calcoli matematici:guadagnerebbe 220,9 mila euro al giorno, sempre, anche se ha il mal di pancia o è infortunato. Volete sapere quanto guadagnerebbe ogni ora? Senza addentrarci ...

