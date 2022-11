Cristiano Ronaldo | dove andrà dopo Manchester? Arriva l' offerta choc dello sceicco | ' Triennale da 216 milioni'

Oggi chiudono la seconda giornata il Brasile orfano di Neymar e il Portogallo di: due vittorie varrebbero il pass per gli ottavi, che la Francia ha già in tasca. I bleus e i ...Oggi alle 20 ultima partita della giornata con gli occhi puntati su, come al solito. Dopo aver segnato in cinque mondiali diversi tiene banco la questione - mercato. Sì, perché CR7 ...La compagna di CR7, negli Stati Uniti per impegni lavorativi, non ha resistito alla tentazione di giocare alle slot machine ...Cristiano Ronaldo cerca squadra. L'attaccante portoghese tra i migliori giocatori della storia del calcio, è al momento impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar, nel ...