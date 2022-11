Covid oggi Sardegna | 291 contagi e 2 morti | bollettino 28 novembre

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 291 i nuovida coronavirus282022 in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. Dei nuovi casi, 230 sono stati diagnosticati con tampone antigenico: sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1276 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 98 (+5 ) mentre sono 6.360 i casi di isolamento domiciliare (-194 ). Si registra il decesso di due uomini di 66 e 80 anni, residenti nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Italia Sera.

