Covid | la rivolta premia | il regime cinese inizia a cedere

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sta accadendo una nuova Tienanmen 1989 per le strade della Cina? Ancora presto per dirlo, ma le condizioni per lo scoppio di una larga protesta contro ildi Xi, causa gli estremi lockdown rispondenti alla strategia da-Zero, sembrano proprio riaffiorarsi. L’inizio delle manifestazioni risale a qualche settimane fa, quando l’epicentro divenne la città di Guangzhou, tra i principali territori trainanti l’economia. Gli abitanti, infatti, furono protagonisti di scontri con le forze di polizia ed i vigilanti sanitari, arrivando addirittura ad abbattere le transenne, disposte lungo le strade proprio per impedire la circolazione dei veicoli. Per approfondire:, Cina incontro i lockdown. E ai mondiali scatta la censura La Cina dimostra: il “Zero” non può ...