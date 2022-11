Covid | Cina | giornalista Bbc picchiato e arrestato durante le proteste

(Di lunedì 28 novembre 2022) Pechino, 28 nov. (Adnkronos) - La polizia cinese haundella Bbc a Shanghai e lo hamentre documentava leper il blocco contro ilimposto dal governo cinese. Ed Lawrence, reporter dell'emittente britannica, è statoe trattenuto per diverse ore prima di essere rilasciato. "È molto preoccupante che uno dei nostri giornalisti sia stato aggredito in questo modo mentre svolgeva le sue funzioni", ha affermato la Bbc, mentre il governo cinese ha dichiarato che ilnon aveva mostrato l'accredito. A Shanghai Lawrence aveva filmato la più grande protesta fra quelle in corso in. Riprese ampiamente condivise sui social mostrano diversi agenti di polizia che afferrano il ...

Negli scorsi giorni hanno fatto notizia le proteste contri i blocchi pernella città fabbrica Foxconn di Zhengzhou in, dove si produce l'80% di tutti gli iPhone venduti nel mondo: nelle ultime ore inmanifestazioni pacifiche ma anche e soprattutto vere e ...PECHINO - Sesso e gioco d'azzardo. Per rendere più difficile trovare i post sulle proteste contro le politiche anti -dellache negli ultimi giorni sono scoppiate in numerose città del Dragone, su Twitter si stanno scatenando i troll cinesi. Basta digitare, in caratteri cinesi, qualsiasi nome di una grande ...Migliaia di cinesi, da Shanghai a Pechino, hanno protestato contro la politica Zero Covid del governo. La repressione è stata rapida: ma Xi non può permettersi di fare martiri. Né può allentare le res ...