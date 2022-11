Coverciano | Alvini ha tenuto una lezione davanti allievi De Rossi e Barzagli

Massimilianoha raggiunto questa mattina il Centro Tecnico Federale die stavolta si è posizionato dall'altra parte dell'aula, in cattedra, per parlare agli allievi dei corsi UEFA A ...Molto amici fuori dal campo,ha addirittura portato Sarri come tesi del suo esame a. O meglio, ha portato una tesi dal titolo ' Come si batte il Napoli di Sarri '. Nel primo ...stavolta si è posizionato dall'altra parte dell'aula, in cattedra, per parlare agli allievi dei corsi Uefa A e Uefa Pro della sua esperienza professionale e delle sue metodologie di lavoro.Ad ascoltare il tecnico della Cremonese, fra gli altri, Amelia, Barzagli e De Rossi.ROMA (ITALPRESS) - È tornato in quelle stesse aule ...