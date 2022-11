Così Meloni vuole rassicurare gli industriali | “Remiamo insieme verso gli stessi obiettivi” Bonomi | “Lei sempre coerente | vediamoci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) “La sfida al dialogo non è cosa formale, ragioniamo come persone che remanogli”. Tutti in barca, esorta la presidente del Consiglio Giorgiae la barca è quella dell’assemblea di Confindustria Veneto Est. La premier parla in collegamento, si dispiace molto di non essere presente perché tra la manovra e il disastro di Ischia non è stato possibile, si scusa molto – e due volte – perché è stato interrotto un intervento sul palco, ringrazia tutta la dirigenza (anche con nomi e cognomi, a partire da Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, “a cui mi lega un lungo rapporto”). Glicome risposta alla domanda sul futuro: “Se l’industria va bene, va bene pure la nazione, al governo spettano le scelte, siamo qui per fare quello che è giusto per la nazione e ...