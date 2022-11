Così aiutiamo l’Ucraina anche nel cyberspazio Parla van Weel Nato

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) C’è una “grande differenza” tra laCyber Defence Pledge Conference dell’anno scorso a Tallinn, in Estonia, e quella tenutasi due settimane fa alla Farnesina, a Roma, organizzata dall’Italia assieme agli Stati Uniti: “ciò che è accaduto nel frattempo, ovvero l’invasione illegale che la Russia ha iniziato in Ucraina”, spiega David van, assistente segretario generale dellaper le sfide emergenti in materia di sicurezza, in questa intervista esclusiva con Formiche.net. “Sebbene sembri una guerra molto classica, èuna guerra cibernetica”, continua. “Molte riflessioni” della conferenza alla Farnesina “si sono basate sul modo in cui vediamo la minaccia cibernetica oggi e su cosa dobbiamo fare di più per renderci più resistenti. E credo che questa sia una grande differenza rispetto all’anno scorso: ora ...