Cosenza Femminile – Campionato Serie C | Cosenza – Cantera Adriatica Pescara

(Di lunedì 28 novembre 2022) Di seguito il tabellino della gara del 27/11Girone C – 12ª Giornata: 4 –: 1 Marcatori: 15’ pt Tortora, 19’ pt e 24’ pt (rig.) Cinque, 10’ st Gattuso, 20? st Meletti.: Carelli, Giudici, Ferrarello (45’st Perfetti), Le Piane (5’st Freby), Cinque, Colavolpe (42’st Romano), Chirillo (23’st Laurito), Perrotta, Mauro, Gattuso, Tortora (45’st Caputo). A disposizione: Gradolone, Eusebio, Esposito, Paura. Allenatore: Paola Luisa Orlando: Narolli, Eugeni, Cicala, Meletti (40’st Salzetta), Verzulli, Tontodonati, Di Credico, Di Fazio (33’st Iurino), Forrella (36’st ...

Il Cosenza femminile vince 4-1 la sfida salvezza contro il Pescara Grazie ad una doppietta di Cinque e le reti di Tortora e Gattuso le rossoblu conquistano tre punti pesanti in chiave salvezza Il Cosenza Femminile si è imposto per 4-1 nella delicata sfida salvezza co ...Un guizzo nei minuti finali del neo entrato Brignola pareggia la rete di Antonucci nel primo tempo e permette ai rossoblu di strappari un pari ...