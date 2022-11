Corriere dello Sport – l’offerta monstre del club saudita

(Di lunedì 28 novembre 2022) 2022-11-28 13:19:51 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Ci si era lasciati con le parole del ministro, il principe: “Cristiano Ronaldo è un esempio da seguire e costituirebbe un vero e proprio moper tanti nostri giovani calciatori per un campionato, il nostro, in forte crescita. In più Cristiano ha una grande base di tifosi qui da noi. Tutto è possibile“. Da qui, si è scatenata una vera e propria battaglia traarabi per assicurarsi l’asso portoghese ex Juve. Al-Nassr su Cristiano Ronaldo: altra offerta “” Secondo la Cbs, infatti, dopo l’Al-Hilal, c’è anche l’Al-Nassr, altrodi ...

Ultima amichevole della tournée, la Roma questa mattina affronta lo Yokohama Marinos , squadra che ha vinto il campionato giapponese e che desterà maggiori preoccupazioni alla Roma rispetto al modesto ...Le immagini mostrano una maglia del Messico - presumibilmente quella scambiata da Messi - a terra, sul pavimentospogliatoio. Cina, censura sui Mondiali in tv: cosa non vogliono che si veda Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Premetto che non amo vedere chi spranga chi non può più difendersi e, tantomeno, chi infierisce su un uomo fino a poco prima potente e invidiato. In generale, è roba da vigliacchi e Mattia Binotto non ...