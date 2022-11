Corridoi umanitari | 35 rifugiati siriani a Roma da Beirut

Agenzia ANSA

Sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino 35 rifugiati siriani con un volo da Beirut grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio e Federazione Chiese evangeliche in Italia, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. Tra i profughi, provenienti dai campi della Bekaa e di Tel Abbas, circa la metà sono bambini.