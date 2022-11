“Contro l’abusivismo basterebbe mettere in galera il sindaco” | il ministro Pichetto Fratin fa infuriare l’Anci

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mentre le notizie che arrivano da Ischia parlano di otto vittime accertate, a prendersi il monopolio del dibattito politico dopo la frana che ha sconvolto Casamicciola e Lacco Ameno è il tema deledilizio che, come al solito, riemerge in tutta la sua urgenza dopo tragedie di questo calibro. A far molto discutere oggi sono le parole delper l’Ambiente e per la Sicurezza energetica Gilbertoche, ospite a Rtl 102.5, ha lanciato un duro attaccoi presunti responsabili: “edilizioinile tutti quelli che lasciano fare perché i sindaci non devono lasciare costruire”, ha sentenziato. Poi, pronunciandosi sulla ...