Conte risponde alle accuse sui condoni di Ischia | “Da certa politica solo sciacallaggio” E spiega il contenuto del suo decreto

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Qualcuno gioca sull’equivoco perché nel titolo dell’articolo si parla di ‘condono’: ma se l’immobile era abusivo prima lo era anche dopo” inoltre è “falso dire che la norma abbia aggirato i vincoli a tutela dell’ambiente e del territorio”. Così il leader M5s, Giuseppe, in un video collegamento su Fb dove torna sull’articolo 25 delGenova e ribadisce che l’intervento normativo è arrivato perché “occorreva dare una risposta”oltre “27mila pratiche di condono pendenti a causa di scelte precedenti”. “Un certo modo farenon trova nulla di meglio in queste ore, in cui si è consumata una grave tragedia, che aggredire gli avversari politici: questa non è“, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.