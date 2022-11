(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – La nuova disciplina deidegli ex(ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento) e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. La rideterminazione deiè infatti disposta con un regolamento minore del(la deliberazione deldi Presidenza deldel 16 ottobre 2018, n. 6), che non rientra tra gli atti con forza di legge, sottoposti, ai sensi dell’art. 134 Cost., al proprio giudizio. Esso è, invece, sindacabile direttamente dagli organi di autodichia del, nell’ambito di un procedimento di natura ...

Adnkronos

...partecipato alla giornata dedicata alla sensibilizzazione sulladei rifiuti tessili "Dall'economia circolare alla transizione ecologica". Siamo grati alla CARITAS cittadina ed alla..."Coglieremo l'occasione " dichiara il presidente dellaAngelo Barone "per fare il punto ... la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e ladello spreco alimentare; così ... Consulta, riduzione vitalizi ex senatori: inammissibili questioni legittimità sollevate da Consiglio garanzia Senato Si è conclusa la “settimana europea per la riduzione dei rifiuti” a Grotte. Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto organizzare tre eventi dedicati alla Riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti ...(Adnkronos) - La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori (ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento) e la su ...