Consulta boccia Regione Abruzzo su taglio Parco Sirente-Velino

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'Aquila - La Corte Costituzionale ha censurato la legge 14/2021 con cui laaveva ridotto l'estensione delregionaleper diverse migliaia di ettari. La norma era stata fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste che avevano chiesto al Governo di portarla al giudizio della Corte. Secondo i giudici la norma contestata viola la Legge quadro statale sulle aree protette non avendo reso adeguatamente partecipi gli enti locali nella definizione del nuovo perimetro. "Non risulta - scrivono i giudici delle leggi - che siano state effettuate le prescritte 'conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione', né che tale documento d'indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state ...